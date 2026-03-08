Минић: Грађани Херцеговине могу рачунати на савремену здравствену заштиту

08.03.2026
17:50
Коментари:5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да га је обрадовала вијест да су у новој болници у Требињу већ успјешно урађени први сложени кардиолошки захвати.
- То доказује да је ова инвестиција већ почела да служи сврси и да грађани Херцеговине могу рачунати на савремену здравствену заштиту - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
У новој болници у Требињу успјешно су урађени први сложени прегледи и захвати из области болести срца, што пацијентима из Херцеговине омогућава да више не морају да иду у велике медицинске центре у Фочи и Бањалуци.
Обрадовала ме вијест да су у новој болници у Требињу већ успјешно урађени први сложени кардиолошки захвати. То доказује да је ова инвестиција већ почела да служи сврси и да грађани Херцеговине могу рачунати на савремену здравствену заштиту.— Саво Минић (@minic_savo) March 8, 2026
Република Српска
11 ч7
Република Српска
12 ч0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму