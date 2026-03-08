Logo
Минић: Грађани Херцеговине могу рачунати на савремену здравствену заштиту

08.03.2026

17:50

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да га је обрадовала вијест да су у новој болници у Требињу већ успјешно урађени први сложени кардиолошки захвати.

- То доказује да је ова инвестиција већ почела да служи сврси и да грађани Херцеговине могу рачунати на савремену здравствену заштиту - написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

У новој болници у Требињу успјешно су урађени први сложени прегледи и захвати из области болести срца, што пацијентима из Херцеговине омогућава да више не морају да иду у велике медицинске центре у Фочи и Бањалуци.

