Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

АТВ
02.03.2026
10:42
Коментари:5
Предсједник СДС-а Бранко Блануша у фебруару је у Предсједништво странке укључио скоро заборављене Мирка Шаровића и Младена Босића, и то мимо знања већине чланова Предсједништва, тврде извори АТВ-а из ове странке.
Наши извори објашњавају да је овај потез Блануше наишао на неодобравање доброг дијела чланства јер многи сматрају да он представља предају кандидатуре за предсједника Републике Српске лидеру Покрета Сигурна Српска Драшку Станивуковићу.
Тренутно, према нашим информацијама, однос снага у Предсједништву СДС-а је подијељено, један дио је за предају кандидатуре Станивуковићу, док један чврсто држи став да Блануша треба да изађе на трку за предсједника Републике.
Управо због тога, додаје наш извор, Шаровић и Босић би могли да буду тас на ваги који би тежину пребацио на страну актуелног градоначелника Бањалуке.
Међутим, препрека овој намјери је и Главни одбор СДС-а, гдје већина чланова чврсто стоји иза свог става да, још увијек, друга најјача странка у Српској треба да има кандидата за предсједника.
То је потврђено још крајем децембра прошле године када је Главни одбор на сједници и донио одлуку да управо Бранко Блануша буде на листи.
Рампа оваквим намјерама су и бројни градски и општински одбори, о чему је АТВ већ, а што можете прочитати на ОВОМ ЛИНКУ.
Питање које се само намеће јесте да ли ће Блануша, иако је у децембру прихватио кандидатуру, одустати од намјере да још једном уђе у трку за предсједника. Да подсјетимо, на пријевременим изборима је поражен од кандидата СНСД-а Синише Карана.
Можда је управо тај пораз пољуљао самопоуздање Блануше које је ширио током кампање, а који би сада, по тврдњама наших извора, да се извуче из цијеле приче.
