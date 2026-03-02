Logo
Маја Маринковић бијесна на Јањуша: Трудну си ме оставио

Маја Маринковић
Фото: Youtube/ screenshot

Невиђени хаос тресао је зидове Бијеле куће када су бивши љубавници Маја Маринковић и Марко Јањушевић Јањуш ушли у још један жесток вербални окршај.

Учесници ријалити програма “Задруга 9 Елита” поново су изнијели сав прљав веш из своје турбулентне прошлости.

Током драматичне свађе, Маја је поткачила Јањуша због најболније теме, трудноће коју је прекинула, истичући пред свима да јој је драго што му није родила дијете. Све је почело када је бивши кошаркаш покушао да се оправда.

"Ја теби нисам ружну ријеч рекао", говорио је Јањуш.

Маја је на ове ријечи дословно експлодирала и сасула му све у лице:

"Јеси, понижавао си ме. Ти си ме трудну оставио. Хвала Богу како се завршило, а не теби да родим дијете да се патим цијели живот. Теби ништа свето није. Да ли сам заслужила да ме шаљеш у изолацију?", причала је она.

Јањуш је затим покушао да је испровоцира и удари на њена осјећања:

"Реци да те то боли",рекао је он.

Марко Гвозденовић

Хроника

Син Снежане Ђуришић изашао из болнице: И даље има видљиве повреде од стравичног малтретирања

Обје си нас понижавао – рекла је Маја као из топа, не остављајући му простора за даљу манипулацију.

Маја: "Имала сам 19 прекида трудноће"

Подсјетимо, Маја Маринковић је недавно шокирала цјелокупну јавност и регион својим скандалозним признањем да је до сада прекинула трудноћу чак 19 пута, те да је таблете за “дан послије” узимала “као бомбоне”.

"Годинама нисам имала границу кад су те таблете у питању. Колико сам их попила, могла сам апотеку да саградим до сада. Попила сам преко 200 таблета за дан послије и имала бар 19 прекида трудноће", шокирала је старлета.

Она је истакла да нерадо прича о томе јер то није нешто чиме би се било која д‌јевојка требала поносити, те да из ове перспективе никада више то не би урадила, преноси Блиц.

Maja Marinković

Задруга

Marko Janjušević Janjuš

