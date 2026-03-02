Logo
Син Снежане Ђуришић изашао из болнице: И даље има видљиве повреде од стравичног малтретирања

Блиц

02.03.2026

Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање
Фото: Društvene mreže

Син Снежане Ђуришић, који је недавно доживио стравично мучење на Врачару, Марко Гвозденовић је изашао из болнице. Марко и даље има видљиве посјекотине на челу, повријеђено око, као и модрице од вишечасовног малтретирања.

Наиме, Марко Гвозденовић је недавно доживио језиво мучење и злостављање у стану познаника на Врачару, поред двојице мушкараца мучила га је и малољетна дјевојка Н.О.

Док су З. И. и Л. С. брутално тукли и иживљавали се над сином Снежане Ђуришић, малољетна дјевојка (Н. О.) починила је незапамћен чин садизма. Она је убрзо ухапшена као и двојица мушкараца.

Марко Гвозденовић, син пјевачице Снежане Ђуришић, који је доживио језиво мучење и злостављање у стану познаника на Врачару успио је да искористи непажњу нападача док су га малтретирали у купатилу цијелих 5 сати и побјегне.

Он је успио да тешко повријеђен оде у свој стан одакле је звао бившу супругу и испричао јој шта се десило.

- Дан касније он је позвао полицију, која је дошла у стан у којем је био са бившом супругом, а полиција га је послала одмах у Ургентни центар да би му се указала помоћ. У болници су му констатоване тешке тјелесне повреде и тамо је задржан на болничком лијечењу - рекао је тад извор.

Snežana Đurišić

Marko Gvozdenović

