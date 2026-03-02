Европа у шоку због српског представника на Евровизији: Лавина "запалила" мреже

Извор:
Метал бенд Лавина из Ниша представља Србију на Евровизији 2026 у Бечу са пјесмом "Крај мене". Страни јутјубери и аналитичари одушевљени, Србија бележи раст на кладионицама.
Метал састав Лавина из Ниша представљаће Србију на Евровизији 2026 у Бечу са песмом "Крај мене", а реакције из иностранства већ су запалиле друштвене мреже. Док се у земљи још слежу утисци након финала Песма за Евровизију, Европа бруји о српском представнику.
Страни јутјубери и евровизијски аналитичари нису остали равнодушни – напротив. Коментари и анализе нижу се муњевитом брзином, а Србија је одмах након победе "Лавине" забиљежила скок на евровизијским кладионицама.
Велику пажњу изазвала је норвешка инфлуенсерка Хана са канала ESC Norway, која није крила колико ју је импресионирао вокал фронтмена Луке Аранђеловића.
"Србија увијек донесе нешто аутентично, али ово је потпуно неочекивано. Трансформација од тихе баладе до чистог метала је невјероватна. Лука пјева са лакоћом, а емоција у рефрену буквално пробија екран. Ово је пјесма која ће у Бечу подићи цијелу арену на ноге. Браво, Србијо", поручила је она.
Пољски евровизијски коментатор истакао је да је највећа снага бенда управо њихов упечатљив визуелни идентитет и продукција наступа на свјетском нивоу.
"Лавина је савршено име, јер пјесма заиста тако функционише – почиње тихо, а онда вас прегази талас енергије. Подсјећају на рани Манескин, али са тим специфичним балканским мраком који публика обожава. Мислим да је Србија управо постала озбиљан кандидат за топ 5", рекао је он.
Француски јутјубер Макс признао је да га је изненадио храбар жанровски заокрет Србије.
"Не разумијем сваку ријеч на српском, али бол и снага у гласу су универзални. Ово није класичан поп нити етно формула – и баш зато може далеко да догура, нарочито код жирија", оцијенио је он.
Након финала ПЗЕ, "Лавина" је покренула прави талас реакција широм Европе. Аналитичари оцијењују да је Србија направила искорак и послала нешто другачије – енергичан, емотиван и продукцијски снажан метал наступ који се издваја из мора поп пјесама, пише Курир.
