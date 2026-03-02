Logo
Large banner

Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС

02.03.2026

09:31

Коментари:

0
Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума Народне скупштине за сриједу.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред - утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Тридесет четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, као и утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Осамнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио: "Сви су мртви"

Подијели:

Тагови :

NSRS

sjednica

Kolegijum NSRS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Увијек и изнова бранити темеље Српске

20 ч

11
Пале-састанак-ОО СНСД

Република Српска

Додик у Палама са руководством ОО СНСД

20 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска је опстала јер живи као држава

21 ч

3
Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

Република Српска

Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

22 ч

9

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner