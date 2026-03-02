Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС

02.03.2026
09:31
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума Народне скупштине за сриједу.
За сједницу је предложен сљедећи дневни ред - утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Тридесет четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, као и утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Осамнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске.
