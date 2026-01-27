Logo
Large banner

Савјети кардиолога за здравије срце

Извор:

Индекс

27.01.2026

21:38

Коментари:

0
Савјети кардиолога за здравије срце
Фото: pexels/ DS stories

Кардиолог др Набила Ласкар, која на друштвеним мрежама редовно дијели здравствене савјете, позвала је људе да обрате пажњу на три кључна показатеља здравља срца.

У недавној објави подијелила је "пет савјета за срце с којима улази у 2026. годину", а на првом мјесту истакла је важност познавања властитих бројки - крвног притиска, холестерола и нивоа ХбА1ц.

стрес-посао

Савјети

Четири посла која носе мањи стрес и велику плату

Знајте своје бројке

"Крвни притисак, холестерол, ХбА1ц. Ако их не пратите, не можете ни управљати њима", написала је др Ласкар. ХбА1ц је показатељ просјечног нивоа глукозе у крви, а повишене вриједности најчешће се јављају код особа с дијабетесом типа 2. Према британском Националном заводу за здравство (НХС), снижавање крвног притиска и холестерола може знатно смањити ризик од развоја коронарне болести срца.

Иако повишене вриједности често не показују никакве симптоме, могу указивати на озбиљне проблеме, попут накупљања плака у артеријама или додатног оптерећења срца. Редовно праћење ових параметара кључно је за спречавање даљих оштећења крвожилног система и смањење ризика од срчаног или можданог удара те затајења срца. Сви који не знају своје вриједности могу затражити тестирање у ординацијама породичне медицине или у неким апотекама.

jagnjetina

Друштво

Настао ''рат'' због јагњетине: Више није најбоља у Јабланици

Свакодневно кретање

Др Ласкар нагласила је и важност свакодневне тјелесне активности.

"Десет до двадесет минута циљаног кретања дневно пружа већу заштиту него што већина људи мисли", поручила је.

Квалитетан сан

Осим тога, савјетовала је да се сан "чува као лијек" те препоручила седам до девет сати сна сваке ноћи. Овај корак, како је објаснила, може бити посебно важан за особе с повишеним крвним притиском. "Лош сан потихо узрокује високи крвни притисак, дебљање и упале", упозорила је кардиологиња.

Торта вјенчање-27012026

Љубав и секс

Скандал на вјенчању: Младожења бацио торту, млада побјегла

Управљање стресом

У својој објави истакла је и стрес као значајан ризик. "Стрес је чимбеник ризика за кардиоваскуларне болести. Третирајте га у складу с тим. Укључите у дан кратке станке за опуштање од стреса, попут вјежби дисања, постављања граница и пауза", написала је.

На крају је говорила о важности уравнотежене прехране. "Једите за срце какво желите имати у будућности, а не према тренутним жељама. Више биљака, влакана и омега-3 масних киселина, а мање ултрапрерађене хране. Ваше артерије бит ће вам захвалне", поручила је.

Подијели:

Тагови:

srce

kardiolog

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

Ауто-мото

Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

1 ч

0
Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

Савјети

Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

1 ч

0
Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију

Остали спортови

Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију

1 ч

0
Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

Тенис

Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

1 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Стручњаци упозоравају: Одлазити болестан на посао - више штете него користи

2 ч

0
Шта се дешава са тијелом када попијемо расол?

Здравље

Шта се дешава са тијелом када попијемо расол?

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

За смртоносни вирус вакцина не постоји: Ово су симптоми

6 ч

0
Flaša vode

Здравље

Шта се мијења у организму ако сваког јутра попијете чашу топле воде?

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

20

Трамп: Куба ће ускоро пропасти

22

16

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

22

16

Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

22

10

Централне вијести, 27.01.2026.

21

58

Зеленски спреман да се састане са Путином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner