Савјети кардиолога за здравије срце

Извор:
Индекс
27.01.2026
21:38
Коментари:0
Кардиолог др Набила Ласкар, која на друштвеним мрежама редовно дијели здравствене савјете, позвала је људе да обрате пажњу на три кључна показатеља здравља срца.
У недавној објави подијелила је "пет савјета за срце с којима улази у 2026. годину", а на првом мјесту истакла је важност познавања властитих бројки - крвног притиска, холестерола и нивоа ХбА1ц.
Савјети
Четири посла која носе мањи стрес и велику плату
"Крвни притисак, холестерол, ХбА1ц. Ако их не пратите, не можете ни управљати њима", написала је др Ласкар. ХбА1ц је показатељ просјечног нивоа глукозе у крви, а повишене вриједности најчешће се јављају код особа с дијабетесом типа 2. Према британском Националном заводу за здравство (НХС), снижавање крвног притиска и холестерола може знатно смањити ризик од развоја коронарне болести срца.
Иако повишене вриједности често не показују никакве симптоме, могу указивати на озбиљне проблеме, попут накупљања плака у артеријама или додатног оптерећења срца. Редовно праћење ових параметара кључно је за спречавање даљих оштећења крвожилног система и смањење ризика од срчаног или можданог удара те затајења срца. Сви који не знају своје вриједности могу затражити тестирање у ординацијама породичне медицине или у неким апотекама.
Друштво
Настао ''рат'' због јагњетине: Више није најбоља у Јабланици
Др Ласкар нагласила је и важност свакодневне тјелесне активности.
"Десет до двадесет минута циљаног кретања дневно пружа већу заштиту него што већина људи мисли", поручила је.
Осим тога, савјетовала је да се сан "чува као лијек" те препоручила седам до девет сати сна сваке ноћи. Овај корак, како је објаснила, може бити посебно важан за особе с повишеним крвним притиском. "Лош сан потихо узрокује високи крвни притисак, дебљање и упале", упозорила је кардиологиња.
Љубав и секс
Скандал на вјенчању: Младожења бацио торту, млада побјегла
У својој објави истакла је и стрес као значајан ризик. "Стрес је чимбеник ризика за кардиоваскуларне болести. Третирајте га у складу с тим. Укључите у дан кратке станке за опуштање од стреса, попут вјежби дисања, постављања граница и пауза", написала је.
На крају је говорила о важности уравнотежене прехране. "Једите за срце какво желите имати у будућности, а не према тренутним жељама. Више биљака, влакана и омега-3 масних киселина, а мање ултрапрерађене хране. Ваше артерије бит ће вам захвалне", поручила је.
Ауто-мото
1 ч0
Савјети
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Тенис
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму