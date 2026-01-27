Logo
За смртоносни вирус вакцина не постоји: Ово су симптоми

Курир

27.01.2026

16:18

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Даље инфекције опасним Нипа вирусом широм свијета су могуће, јер извор заразе још није идентификован, рекао је представник СЗО у Женеви Тарик Жазаревич.

- Даље инфекције Нипа вирусом су могуће, с обзиром на познати резервоар вируса у популацијама слијепих мишева у дијеловима Индије и Бангладеша, укључујући Западни Бенгал - рекао је он за РИА Новости.

banka pixabay

Свијет

Позната банка затвара велики број пословница

Представник СЗО позвао је на повећање јавне свијести о факторима ризика, укључујући конзумирање сока од урми.

Индија је забиљежила седму епидемију смртоносног вируса Нипа од 2001. године. За овај смртоносни вирус не постоји вакцина.

Тренутно се зна да је пет особа заражено, од којих су двије у тешком стању.

Симптоми опасног вируса

Симптоми инфекције Нипа вирусом варирају од потпуног одсуства симптома до грознице, кашља, главобоље, кратког даха и конфузије.

Хрватски хулигани

Хроника

Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Ово се може погоршати до коме током једног или два дана, а 50% до 75% заражених умире. Компликације могу укључивати упалу мозга и нападе након опоравка.

Вирус Нипа је врста РНК вируса из рода Хенипавирус, који нормално циркулише међу воћним слијепим мишевима из рода Птеропус.

Ширење обично захтјева директан контакт са зараженим извором, и може се ширити и између људи и са других животиња на људе. Дијагноза се заснива на симптомима и потврђује се лабораторијским тестирањем.

Не постоји ни вакцина ни специфичан третман.

Превентивне мјере укључују избјегавање излагања слијепим мишевима и зараженим животињама као што су свиње, и посебно се скреће пажња на људе да не пију сок од урми.

Konobar hrana

Економија

Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

Процјењује се да је до маја 2018. године забиљежено око 700 случајева Нипа вируса код људи, а 50 до 75 процената заражених је умрло.

Болест је први пут идентификована 1998. године од стране тима истраживача на Медицинском факултету Универзитета у Малаји током епидемије у Малезији.

Већина пацијената у Малезији којима је дијагностикована болест упућена је и лијечена у Медицинском центру Универзитета у Малаји. Вирус је изолован и идентификован 1999. године.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Сцена

Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

Болест је добила име по селу у Малезији, Сунгај Нипа. Свиње такође могу бити заражене, од којих су милионе малезијске власти уништиле 1999. године како би успешно зауставиле ширење болести.

