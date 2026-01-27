Logo
Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

Гранд

27.01.2026

16:03

Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице
Фото: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Однос пјевачице Мине Костић и њеног новог партнера Манета Ћурувије Каспера посљедњих дана је честа тема у јавности, а о њиховом односу огласила се и Дара Бубамара, која је том приликом, говорећи о љубави, ненаметљиво открила детаље из емотивног живота.

Иако не крије да је срећна и заљубљена, Дара истиче да свој однос жели да задржи далеко од очију јавности, те да не разумије потребу за јавним експонирањем партнера.

– Мени је то хит, шта да кажем. Воле се људи, нек су живи и здрави. Само ја нисам за то експонирање дечка у јавности – рекла је Дара, па истакла да она никада не би пристала на просидбу пред камерама.

– Нема шансе. Ја сам паметна жена, ћутим, радим, уживам, али кад би видјели мог дечка, и како се понаша, сви би полудили, али што то да радим? Да себи као дижем цијену нешто? Мој приватан живот је моја ствар, мислим једино ако у будућности буде баш нешто озбиљно, мада је већ озбиљно – додала је пјевачица чиме је јасно поручила да је у стабилној вези.

На самом крају, Дара је додатно заинтригирала јавност када се повела прича о проширењу породице, не искључивши могућност да јој се ускоро испуне и те жеље.

– Јао људи, ај ћао, одох, код мене је све могуће! – нашалила се она на конто питање да ли ће у њен дом ускоро стићи роде.

Dara Bubamara

Пјевачица

