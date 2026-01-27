Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

Извор:
Однос пјевачице Мине Костић и њеног новог партнера Манета Ћурувије Каспера посљедњих дана је честа тема у јавности, а о њиховом односу огласила се и Дара Бубамара, која је том приликом, говорећи о љубави, ненаметљиво открила детаље из емотивног живота.
Иако не крије да је срећна и заљубљена, Дара истиче да свој однос жели да задржи далеко од очију јавности, те да не разумије потребу за јавним експонирањем партнера.
– Мени је то хит, шта да кажем. Воле се људи, нек су живи и здрави. Само ја нисам за то експонирање дечка у јавности – рекла је Дара, па истакла да она никада не би пристала на просидбу пред камерама.
– Нема шансе. Ја сам паметна жена, ћутим, радим, уживам, али кад би видјели мог дечка, и како се понаша, сви би полудили, али што то да радим? Да себи као дижем цијену нешто? Мој приватан живот је моја ствар, мислим једино ако у будућности буде баш нешто озбиљно, мада је већ озбиљно – додала је пјевачица чиме је јасно поручила да је у стабилној вези.
На самом крају, Дара је додатно заинтригирала јавност када се повела прича о проширењу породице, не искључивши могућност да јој се ускоро испуне и те жеље.
– Јао људи, ај ћао, одох, код мене је све могуће! – нашалила се она на конто питање да ли ће у њен дом ускоро стићи роде.
