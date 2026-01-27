Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

Извор:
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто саопштио је да је украјински амбасадор позван на разговор у Министарство спољних послова у Будимпешти због мијешања Украјине у изборе у Мађарској.
"Нећемо толерисати било какво мијешање у мађарске изборе, укључујући покушаје Украјине да утиче на исход и да интервенише у изборни процес у корист странке Тиса", објавио је Сијарто на "Иксу".
Он је навео да су се украјински предсједник Владимир Зеленски и Влада Украјине током посљедњих седмица "укључили у отворену, бестидну и агресивну кампању мијешања".
"Њихов циљ је јасан - да утичу на мађарске изборе у корист странке Тиса. Али само мађарски народ може да одлучи о будућности Мађарске. Та одлука се доноси у Мађарској, а не у Бриселу, а свакако не у Кијеву. Бранићемо свој суверенитет свим могућим средствима!", истакао је Сијарто.
