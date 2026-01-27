На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

Извор:
Министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић изјавила је да су на бензинским пумпама широм земље од данас прве количине евродизела произведене у Рафинерији у Панчеву, након поновног покретања прераде сирове нафте.
Хандановићева је на Инстаграму истакла да је поносна што грађани Србије готово 100 дана нису осјетили посљедице санкција Нафтној индустрији Србије и што снабдијевање горивом ниједног тренутка није било прекинуто.
Рафинерија нафте у Панчеву поново је почела да ради након добијања оперативне лиценце од америчког ОФАК-а.
