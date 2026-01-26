Камионџије из Србије у блокади граничних прелаза

26.01.2026
13:26
Камионџије из Србије и земаља региона блокирале су данас у подне граничне прелазе за теретна возила због новог система контроле уласка и изласка из ЕУ.
Предсједник Удружења превозника Србије Неђо Мандић рекао је да је блокадама обухваћено 17 граничних прелаза и четири административна прелаза према Косову и Метохији.
"Комплетан Шенгенски простор је организован од стране бх., црногорских, наших и превозника из Сјеверне Македоније. Сви у исто вријеме почињемо, сви имамо исте захтјеве и сви држимо све границе према Шенгенском простору", рекао је Мандић за РТС.
Због новог система контроле уласка и изласка из ЕУ возачи из земаља које нису чланице Уније током 180 дана на територији Шенгена могу да проведу максимално 90 дана.
Новаковић је навео да их то онемогућава да нормално послују, да немају зараде ако се ради само трећина радног времена.
Он сматра да је неразумно то што службе ЕУ нису спремне да разговарају и да немају никакав аргумент за то.
"Били смо у Бриселу. Они нису разговарали, само су рекли то је такав споразум", навео је Мандић.
Он је истакао да превозници из Србије и региона имају подршку колега из Турске, који су, такође, угрожени.
Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић рекао је да је данас ријеч о блокади од стране ЕУ, као и ланаца снабдијевања за 17 милиона становника на Балкану.
Пеулић је навео да он и колеге желе јасно да кажу да Европска комисија од 2004. године жели да нема превозника и друмских превозника у региону.
Он је упозорио да ће још трећина возача бити елиминисана до 15. априла.
Возачи камиона најавили су да ће блокада трајати до испуњења њихових захтјева и да ће практично бити блокирани сви гранични прелази.
