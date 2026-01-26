Logo
Large banner

Камионџије из Србије у блокади граничних прелаза

26.01.2026

13:26

Коментари:

0
камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Камионџије из Србије и земаља региона блокирале су данас у подне граничне прелазе за теретна возила због новог система контроле уласка и изласка из ЕУ.

Предсједник Удружења превозника Србије Неђо Мандић рекао је да је блокадама обухваћено 17 граничних прелаза и четири административна прелаза према Косову и Метохији.

"Комплетан Шенгенски простор је организован од стране бх., црногорских, наших и превозника из Сјеверне Македоније. Сви у исто вријеме почињемо, сви имамо исте захтјеве и сви држимо све границе према Шенгенском простору", рекао је Мандић за РТС.

блокада превозници

Друштво

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Због новог система контроле уласка и изласка из ЕУ возачи из земаља које нису чланице Уније током 180 дана на територији Шенгена могу да проведу максимално 90 дана.

Новаковић је навео да их то онемогућава да нормално послују, да немају зараде ако се ради само трећина радног времена.

Он сматра да је неразумно то што службе ЕУ нису спремне да разговарају и да немају никакав аргумент за то.

"Били смо у Бриселу. Они нису разговарали, само су рекли то је такав споразум", навео је Мандић.

Он је истакао да превозници из Србије и региона имају подршку колега из Турске, који су, такође, угрожени.

Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић рекао је да је данас ријеч о блокади од стране ЕУ, као и ланаца снабдијевања за 17 милиона становника на Балкану.

Пеулић је навео да он и колеге желе јасно да кажу да Европска комисија од 2004. године жели да нема превозника и друмских превозника у региону.

Он је упозорио да ће још трећина возача бити елиминисана до 15. априла.

Возачи камиона најавили су да ће блокада трајати до испуњења њихових захтјева и да ће практично бити блокирани сви гранични прелази.

Подијели:

Тагови:

granica

kamiondžija

Конзорцијума Логистика БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

Србија

Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

4 ч

0
Рудник

Србија

Рудари у "Трепчи" остали под земљом због квара

6 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Тијело дјевојке (16) пронађено поред зграде у Новом Саду

6 ч

0
Обилазио колону па изазвао директан судар, троје тешко повријеђено!

Србија

Обилазио колону па изазвао директан судар, троје тешко повријеђено!

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner