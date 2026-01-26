Logo
Рудари у "Трепчи" остали под земљом због квара

Извор:

СРНА

26.01.2026

10:27

Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Више десетина рудара у Руднику "Трепча" остало је заробљено под земљом усљед квара у снабдијевању електричном енергијом.

Рудари друге смјене су остали блокирани на хоризонтима 10, 9 и 8, стотинама метара испод површине, јер због проблема са струјом нису радили лифтови. У међувремену су изашли из рудника, преноси Косово онлајн.

Поводом овог случаја, предсједник Независног синдиката рудара "Трепче" Ибрахим Јонузи рекао је да је било проблема са електричном енергијом, али да је ситуација превазиђена и да су рудари изашли из рудника.

Ово није први пут да се овакве ситуације дешавају у Руднику "Трепча", будући да је прије само неколико дана, због сличног квара на електроенергетском систему, неколико рудара такође остало блокирано стотинама метара под земљом.

