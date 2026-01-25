Драма на небу: Авион из Турске хитно слетио на "Николу Теслу"

25.01.2026
18:27
Коментари:0
На авиону који је саобраћао из Турске ка Њемачкој, током лета изнад Србије, пријављено је цурење горива усљед чега је летјелица морала принудно да слети на београдски аеродром "Никола Тесла".
Како Телеграф незванично сазнаје, посада авиона је из безбједносних разлога, затражила принудно слијетање на аеродром "Никола Тесла".
Авион је успјешно слетио, а по доласку га је дочекала ватрогасно-спасилачка екипа.
Avion Boeing 737 turske avio-kompanije SunExpress, koji je leteo na liniji iz Zonguldaka za Dizeldorf, preusmeren je u Beograd zbog tehničkih problema. Nakon sletanja, aerodrom je na kratko bio zatvoren radi inspekcije piste, zbog čega je više aviona bilo zadržano u vazduhu.✈️ pic.twitter.com/z7Uy2kF9y6— Peđa Vučetić (@Pedjijatar) January 25, 2026
Након слетања извршена је детаљна провјера писте, како би се утврдило да ли је дошло до просипања горива или заостајања његових остатака.
Како Телеграф пише, остали авио-саобраћај на аеродрому "Никола Тесла" одвија се редовно.
