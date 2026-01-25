Драма на небу: Авион из Турске хитно слетио на "Николу Теслу"

Avion Boeing 737 turske avio-kompanije SunExpress, koji je leteo na liniji iz Zonguldaka za Dizeldorf, preusmeren je u Beograd zbog tehničkih problema. Nakon sletanja, aerodrom je na kratko bio zatvoren radi inspekcije piste, zbog čega je više aviona bilo zadržano u vazduhu.✈️ pic.twitter.com/z7Uy2kF9y6