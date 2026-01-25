Logo
Драма на небу: Авион из Турске хитно слетио на "Николу Теслу"

25.01.2026

18:27

Avion
Фото: Pexels

На авиону који је саобраћао из Турске ка Њемачкој, током лета изнад Србије, пријављено је цурење горива усљед чега је летјелица морала принудно да слети на београдски аеродром "Никола Тесла".

Како Телеграф незванично сазнаје, посада авиона је из безбједносних разлога, затражила принудно слијетање на аеродром "Никола Тесла".

Авион је успјешно слетио, а по доласку га је дочекала ватрогасно-спасилачка екипа.

Након слетања извршена је детаљна провјера писте, како би се утврдило да ли је дошло до просипања горива или заостајања његових остатака.

Како Телеграф пише, остали авио-саобраћај на аеродрому "Никола Тесла" одвија се редовно.

Тагови:

aerodrom Nikola Tesla

avion

prinudno slijetanje

Turska

