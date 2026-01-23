Запаљен аутомобил припадника МУП-а, горио и ауто његовог оца

Извор:
Курир
23.01.2026
20:40
Прије две вечери поново је у Младеновцу дошло до паљења возила предсједника удружења Свети Сава, као и аутомобила његовог сина, који је припадник МУП, наводи се на Инстаграм страници "192".
Иначе први инцидент догодио 25.09.2024. године, када је једно возило у потпуности изгорјело, док је друго благовременом реакцијом угашено и није у цјелости уништено.
Такође, прошле године је покушано и паљење куће секретара тог удружења. Ни у једном од ових случајева до данас нису откривени налогодавци. У првом случају ухапшена су три извршиоца, док се организатор и даље налази у бјекству.
- Оправдано сумњамо да се као налогодавци појављују локални нарко-дилери. Ово представља нови и озбиљан удар на наше удружење, али и директан напад на државу и њене институције, с обзиром на то да је једно од оштећених лица полицијски службеник. С тим у вези, захтјевамо хитно откривање и процесуирање налогодаваца. Постављамо јавно питање, шта је сљедеће, да неко од нас буде убијен - кажу из овог удружења.
