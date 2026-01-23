Захарова о новом спиновању изјаве Лаврова: Слушање Стубових бесмислица постаје увреда

Извор:
РТ Балкан
23.01.2026
20:26
Коментари:0
Изјаве финског предсједника Александра Стуба, у којима оптужује руског министра спољних послова Сергеја Лаврова да увриједљиво пореди Крим и Русију са Сједињеним Државама и Гренландом, саме по себи су бесмислице и увреда, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
"Понекад, а у посљедње вријеме све чешће, увреда је слушати Стуба и глупости које износи. Чак смо се и навикли на то", написала је Захарова на Телеграму.
Како подсјећа, он час користи странице западних публикација да убиједи (себе?) да је Финска победила СССР током Другог свјетског рата, час размишља о "европској симфонији" која се претворила у "какофонију", час расправља о међународном праву и упоређује ствари које су бесмислене, па проповеда да самит ШОС-а у Тјенђину, Кина, наводно подрива западно јединство.
Она се осврнула на интервју финског предсједника америчкој новинској агенцији Блумберг, у којем је цитирао Сергеја Лаврова који је рекао да је "за Сједињене Државе Гренланд исто што је Крим за Русију".
Захарова је навела директне цитате из министрових изјава и нагласила да је Сергеј Викторович Лавров говорио о "нечему сасвим другом".
"Сергеј Викторович је још једном истакао да се Запад потпуно заплео у сопствене двоструке стандарде: Бербок, Стуб, Руте и сви они који или потпуно не разумију оно што чују, или намјерно поједностављују и злонамерно обмањују своје слушаоце. Али судећи по динамици Стубових изјава, обе дијагнозе су тачне", објаснила је она.
На годишњој конференцији за новинаре која је одржана 20. јануара, Лавров је изјавио:
"Ставите народ Крима на мјесто гренландског народа и много тога ће вам постати јасно. На Криму су људи изашли на референдум након неуставног државног удара, када су пучисти који су дошли на власт објавили рат руском језику и послали милитанте да упадну у Врховни савет Крима.
А на Гренланду нико није извео никакве пучеве. Једноставно, како је рекао председник САД Доналд Трамп, ова територија је важна за безбједност Сједињених Држава. Крим није ништа мање важан за безбједност Руске Федерације него што је Гренланд за Сједињене Државе".
Руски министар је том приликом јасно истакао да одлуку о будућности Гренланда може донијети само гренландски народ.
