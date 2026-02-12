Сјајна партија Тарика Хреље за нови тријумф Студента

Аутор:Андреј Кнежевић
Кошаркаши Студента уписали су важни побједу на гостовању код екипе Славије, а најзаслужнији за тријумф резултатом 86:81 био је Тарик Хреља.
Тарик Хреља одиграо је сјајну утакмицу, а Славији је испоручио 20 поена, а кошгетерском учинку додао је и пет асистенција.
Хрељу је одлично испратио и Кристијан Корсо који је убацио 19 поена, док је листу стријелаца код Славије предводио Данијел Хорнбакл са 21 поеном.
Студент је до побједе стигао накоn великоg преокрета у посљедњем кварталу током којег су заостајали девет поена, али је тим тренера Бориса Јокановића успио да дође до деветог тријумфа након 16. одиграних кола у Лиги БиХ.
