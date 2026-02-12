Logo
Сјајна партија Тарика Хреље за нови тријумф Студента

Аутор:

Андреј Кнежевић

12.02.2026

22:38

0

0
Тарик Хреља кошаркаш
Фото: АТВ

Кошаркаши Студента уписали су важни побједу на гостовању код екипе Славије, а најзаслужнији за тријумф резултатом 86:81 био је Тарик Хреља.

Тарик Хреља одиграо је сјајну утакмицу, а Славији је испоручио 20 поена, а кошгетерском учинку додао је и пет асистенција.

Хрељу је одлично испратио и Кристијан Корсо који је убацио 19 поена, док је листу стријелаца код Славије предводио Данијел Хорнбакл са 21 поеном.

Студент је до побједе стигао накоn великоg преокрета у посљедњем кварталу током којег су заостајали девет поена, али је тим тренера Бориса Јокановића успио да дође до деветог тријумфа након 16. одиграних кола у Лиги БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

student

