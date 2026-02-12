Сви остали у чуду када су видјели Јокићеву десну руку

Никола Јокић, најбољи кошаркаш данашњице, поново је био у центру пажње на конференцији за медије у Денверу, након побједе Нагетса над Мемфисом и новог трипл-дабла!

Сомборац се пред новинарима појавио са прилично уочљивим, великим завојем на десном зглобу, што је одмах изазвало забринутост навијача Нагетса.

Ипак, Никола је у свом стилу кратко поручио да је у питању проблем који "долази и пролази", не придајући томе превелики значај.

Јокић са завојем на руци

Посебно емотиван део конференције односио се на Џамала Мареја. На питање да ли би волио да са Канађанином проведе цијелу каријеру у Денверу, Јокић није оставио ни трунку сумње.

- Волио бих то. Сјајно је када знаш са ким играш. Џамал не може да ме изненади, знам тачно шта може да уради. Послије десет година заједничког играња, постали смо бољи него што заправо јесмо захваљујући један другоме. Да ме питају, никада га не бих мијењао - искрен је био Јокер.

Новинаре је занимало шта значи то да Мареј "не може да га изненади".

- Видио сам га како погађа и промашује све могуће шутеве. Очекујем све од њега. Било који кошаркашки потез да изведе, ја сам то већ видио - уз осмијех је додао Никола.

Двојац Денвера заједно одлази на Ол-стар викенд, а Јокић је у свом маниру прокоментарисао Марејеву изјаву да ће "играти јако".

- Џамал ће се заправо забавити тамо, за себе нисам баш сигуран. Али он треба да игра јако. Ја? Па ја увијек играм јако - нашалио се Јокић на крају конференције, док је са огромним завојем на руци напуштао салу.