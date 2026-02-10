Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

Извор:
Није лако бити у кожи играча Денвер Нагетса током посљедњих десетак дана. Тешке утакмице се за екипу нижу као на траци, али је лоша форма остављена иза у прошлом сусрету против Чикага, ипак само накратко. Вратио се тим у Колорадо и у својој Бол Арени у драми уписао пораз против Кливленд Кавалирса резултатом 119:117.
Трагичар утакмице био је Џамал Мареј, који је направио фаул у посљедњој секунди меча над Донованом Мичелом, који је искористио оба слободна бацања за преокрет и тријумф, иако је Денвер у посљедњем периоду меча имао и двоцифрену разлику. Џабе и трећи трипл-дабл заредом уписао је Никола Јокић, након изједначења и претицања Оскара Робертсона на вјечној листи. Укупно 183. такав учинак у каријери, када је регуларни дио сезоне у питању, остварио је уз нешто мањи број шутева ка кошу, па је дуел завршио са 22 поена (6/12) уз 14 скокова и 11 асистенција.
Тренер Дејвид Аделман може бити срећан великим дијелом овог меча. Нагетси су контролисали резултат – или су водили или били у егалу од уводних тренутака утакмице – али крајњи исход је нешто што ће му дуго пролазити кроз главу, поготово јер за пар дана креће Ол-стар пауза.
Имао је Денвер и више расположених играча. У моментима када је разлика била пристојна у посљедњој четвртини, Јокић је био тек четврти стријелац екипе, али све је просуто када је било најпотребније.
Кавси су утакмицу отворили серијом 6:0, али су већ током првих дванаест минута губили у више наврата и са седам разлике. Нагетси су се накратко одлијепили у другој дионици на 37:26, али гости нису дозвољавали да се таква предност дуго задржи.
На полувремену је било 59:54, а више пута у трећој дионици и неријешено, али Кливленд никако није успијевао да поведе – први пут од низа на старту дуела.
Када је домаћин стекао 103:92 на девет минута до краја, навијачи су могли мало и да се опусте, али је драматичан финиш ипак угасио њихове наде.
James Harden CLUTCH.— Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 10, 2026
Cavs get a stop.
Donovan Mitchell hits game-winning free throws.pic.twitter.com/79y3CYGDJT
На пет минута до краја знали смо да ћемо гледати драму, а Донован Мичел и Џерет Ален су у посљедњих пар минута посебно добро сарађивали, што је био проблем за дефанзиву Денвера. Тројком Џејмса Хардена на 32 секунде до краја, и то на изузетан начин, Кавси су изједначили резултат, чиме се нова звијезда тима наградила за рампу над Јокићем у нападу раније, а онда се догодила већ поменута ситуација и Мичел је са пенала донио славље, док је Јокић у наредном нападу на 0,9 до краја промашио тешку тројку.
Nikola Jokić's game-winning three-pointer is no good at the buzzer as the Cavaliers hold on to beat the Nuggets pic.twitter.com/LIH9TrejZg— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) February 10, 2026
Кристијан Браун и Џулијан Стротер су код Нагетса додали по 20 поена и пет, односно шест скокова, док је Мареј имао 17, 11 асистенција и осам ухваћених лопти.
На другом крају терена Мичел је бриљирао са 32 поена и 10 додавања за кошеве, Харден је имао 22, 10 скокова и седам асистенција, док је Ален убацио такође 22 уз 13 ухваћених лопти.
Денвер сада на трећем мјесту Запада има скор 34-20, ово им је четврти пораз у пет утакмица, док је Кливленд на четвртој позицији Истока са 33-21.
