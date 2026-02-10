Logo
Цијене нафте порасле због ризика у вези са снабдијевањем

10.02.2026

08:53

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Цијене нафте су порасле за око 1,5 одсто, док су тржишта наставила да процјењују ризике у вези са снабдијевањем, прије свега због ситуације око Ирана.

Тако се цијена нафте Брент кретала на око 68 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) на око 63,5 одсто, пренио је синоћ Трејдинг економикс.

Амерички предсједник Доналд Трамп изразио је извјесни оптимизам у вези са преговорима са Ираном о потенцијалном споразуму о уништавању иранских капацитета за обогаћивање уранијума.

Цијене нафте су скочиле претходних нед‌јеља након што су ескалација тензија између двије земље навела тржишта да размотре ризике у вези са могућношћу да Вашингтон у већој мјери спроведе санкције на иранску нафту, на шта би власти у Техерану могле да пресретну танкере кроз Ормуски мореуз.

Растући ризици ублажили су наратив да ће тржиште нафте остати презасићено ове године због кумулативног повећања производње у земљама Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, као и у САД, Канади и Бразилу.

На крају, увоз нафте у Индију је такође био неизвјестан, јер је њен трговински споразум са САД био повезан са обуставом куповине из Русије, што је одложило велике промјене у уговорима са индијским рафинеријама.

