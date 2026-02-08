Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

08.02.2026
08:05
Коментари:0
Кошаркаши Денвера славили су као гости у Чикагу (136:120), у мечу НБА лиге.
Изабраници Дејвида Аделмана су тако прекинули низ од три пораза по повратку Николе Јокића на терен после повреде.
Управо је Јокић остварио импресиван трипл-дабл, постигавши 22 поена, 17 асистенција, 14 скокова, четири блокаде и једну украдену лопту.
Добро га је служио шут протекле вечери. Из игре је имао 7/12, за три 2/2, а са линије пенала 6/6.
Интересантно, није био најефикаснији. Џамал Мареј је убацио 28 поена, уз 11 асистенција, док је Тим Хардавеј забележио 23 поена.
На другој страни Матас Бузелис је имао 21 поен и осам скокова, Колин Секстон 17, док су по 15 постигли Ник Ричардс и Анферни Симонс.
Био је ово прилично изједначен меч, пошто су Булси у прве три четвртине имали и вођство, а уочи посљедњег квартала и +7.
Ипак, Нагетси су завршну дионицу отворили серијом 12:0, убрзо стекли и двоцифрену предност и за домаће, који су у 4/4 убацили само 16 поена, повратка није било.
Денвер је трећи на табели Запада са скором 34-19, док је Чикаго 11. на Истоку са учинком 24-29.
