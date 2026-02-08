Logo
Large banner

Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

08.02.2026

08:05

Коментари:

0
Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера
Фото: Tanjug / AP / Erin Hooley

Кошаркаши Денвера славили су као гости у Чикагу (136:120), у мечу НБА лиге.

Изабраници Дејвида Аделмана су тако прекинули низ од три пораза по повратку Николе Јокића на терен после повреде.

Управо је Јокић остварио импресиван трипл-дабл, постигавши 22 поена, 17 асистенција, 14 скокова, четири блокаде и једну украдену лопту.

Добро га је служио шут протекле вечери. Из игре је имао 7/12, за три 2/2, а са линије пенала 6/6.

Интересантно, није био најефикаснији. Џамал Мареј је убацио 28 поена, уз 11 асистенција, док је Тим Хардавеј забележио 23 поена.

На другој страни Матас Бузелис је имао 21 поен и осам скокова, Колин Секстон 17, док су по 15 постигли Ник Ричардс и Анферни Симонс.

Био је ово прилично изједначен меч, пошто су Булси у прве три четвртине имали и вођство, а уочи посљедњег квартала и +7.

Ипак, Нагетси су завршну дионицу отворили серијом 12:0, убрзо стекли и двоцифрену предност и за домаће, који су у 4/4 убацили само 16 поена, повратка није било.

Денвер је трећи на табели Запада са скором 34-19, док је Чикаго 11. на Истоку са учинком 24-29.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

Кошарка

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

3 д

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем

Кошарка

Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

3 д

0
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

Кошарка

Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

3 д

0
Хит реакција Николе Јокића на још један рекорд

Кошарка

Хит реакција Николе Јокића на још један рекорд

3 д

0

Више из рубрике

Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

Кошарка

Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

21 ч

0
НБА резултати 7.2.2026

Кошарка

Јовић без поена у поразу Мајамија, Вучевићев добар деби за Селтиксе

1 д

0
Звезда пала послије драме у Арени

Кошарка

Звезда пала послије драме у Арени

1 д

0
Игокеа

Кошарка

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner