Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

Грчки кошаркаш Јанис Адетокумбо нашао се у центру пажње, али овога пута не због игре на паркету. Након дана нагађања о његовој будућности у Милвокију и могућем трансферу, објављено је да је репрезентативац Грчке постао сувласник компаније „Калши“.
„Калши“ је онлајн платформа која послује на тржишту предвиђања и клађења.
Ова вијест изазвала је бурне реакције међу љубитељима кошарке, прије свега зато што се највећи дио садржаја те платформе односи на спортске догађаје — процјењује се око 90 одсто. Критичари су одмах указали на потенцијални сукоб интереса, сматрајући да активни НБА играч не би требало да има финансијски удио у послу који се ослања на спортске исходе.
Посебну пажњу изазвала је чињеница да „Калши“ нуди знатно шири спектар опција од уобичајеног клађења на резултате или индивидуалне учинке. Међу њима је и могућност зараде на прогнозама да ли ће Адетокумбо промијенити клуб или остати у Милвокију — што је додатно подгријало полемику.
We all on @Kalshi now pic.twitter.com/cCNGxfLWO8— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 6, 2026
Платформа је покушала да разјасни ситуацију и умири јавност.
– Као активном учеснику НБА лиге, Адетокумбу ће бити забрањено да се бави било каквим активностима које се тичу НБА лиге, јер „Калши“ има строге услове рада који забрањују трејдинг инсајдерима и манипулацију тржиштем – наведено је у саопштењу.
Иако је Адетокумбо први кошаркаш који је директно инвестирао у ову компанију, извршни директор „Калшија“ Џек Сач открио је да сличну везу са фирмом има и Кевин Дурент — али посредно, преко свог агента Рича Клајмана и инвестиционог фонда „35V“.
