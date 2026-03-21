Специјал Енерго клуб: Разговор са Петром Ђокићем

Извор:

АТВ

21.03.2026

10:20

У специјалном издању 'Енерго клуба' постављамо најважнија енерго питања министру енергетике и рударства у Влади Републике Српске.

Питамо: Шта је са РиТЕ Угљевиком – Колики су губици и ко је одговоран?

Планирају се и кредитна задужења - Гд‌је и колико?

Какво је стање у дистрибуцијама?

Да ли је лакше од када је већа цијена мрежарине?

О измјенама Закона о енергетици, радовима на ХЕ Дабар и ХЕ Бистрица, гасификацији и многим другим темама!

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а разговор води Драгана Рајић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

