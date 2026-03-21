"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

Аутор:АТВ
21.03.2026
10:47
Коментари:0
Американац Густаво Де Хесус Торес опљачкао је шест банака у Њујорку за пет дана, али је успио да однесе само 605 долара, пише "Њујорк тајмс".
Полиција трага за Торесом /33/, који је започео свој разочаравајући криминални поход прошле седмице, када је ушао у филијалу банке "Чејс" и предао службенику поруку у којој је навео да би могао да повриједи људе ако му не преда новац.
Два дана након прве пљачке, Торес је поново напао различите филијале исте банке, наводи се у извјештају.
Торес је опљачкао 320 долара из филијале у Џексон Хајтсу и 265 долара из филијале у Бруклину. Током пљачке банке у Западној 125. улици у Харлему, однио је само 20 долара.
Наредни покушаји пљачки нису дала никакав резултат, па је осумњичени сада у бјекству са укупном сумом од 605 долара, објавила је полиција.
Полиција је идентификовала Тореса прегледом снимака са камера за надзор, преноси Срна.
Након објаве вијести на мрежама су корисници остављали разне коментаре, који су већином били комичне природе.
"Друже, мијењај професију", "Више би напросио испред тих банака", само су неки од коментара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
1 седм0
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Тренутно на програму