"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

АТВ

21.03.2026

10:47

"Друже, мијењај професију": Опљачкао шест банака, однио само 605 долара

Американац Густаво Де Хесус Торес опљачкао је шест банака у Њујорку за пет дана, али је успио да однесе само 605 долара, пише "Њујорк тајмс".

Полиција трага за Торесом /33/, који је започео свој разочаравајући криминални поход прошле седмице, када је ушао у филијалу банке "Чејс" и предао службенику поруку у којој је навео да би могао да повриједи људе ако му не преда новац.

Два дана након прве пљачке, Торес је поново напао различите филијале исте банке, наводи се у извјештају.

Торес је опљачкао 320 долара из филијале у Џексон Хајтсу и 265 долара из филијале у Бруклину. Током пљачке банке у Западној 125. улици у Харлему, однио је само 20 долара.

Наредни покушаји пљачки нису дала никакав резултат, па је осумњичени сада у бјекству са укупном сумом од 605 долара, објавила је полиција.

Полиција је идентификовала Тореса прегледом снимака са камера за надзор, преноси Срна.

Након објаве вијести на мрежама су корисници остављали разне коментаре, који су већином били комичне природе.

"Друже, мијењај професију", "Више би напросио испред тих банака", само су неки од коментара.

