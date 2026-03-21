Иран повукао неочекиван потез према Јапану

Аутор:АТВ
21.03.2026
09:24
Иран је спреман да дозволи бродовима повезаним са Јапаном да прођу кроз Хормушки мореуз, виталну артерију за глобално снабдијевање нафтом, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.
Техеран је започео разговоре са Токијом о могућем отварању мореуза, рекао је Аракчи у телефонском интервјуу јапанској новинској агенцији Кјодо.
Јапан зависи од Блиског истока за око 95 одсто својих залиха нафте, а 90 одсто пошиљки пролази кроз Хормушки мореуз, који је Техеран затворио јер је изложен нападима САД и Израела.
Јапан и друге земље су након три седмице рата активирале своје резерве нафте да би ублажиле раст цијена овог енергента, преноси Срна.
