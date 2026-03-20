Logo
Large banner

Трамп: Не желим прекид ватре у сукобу са Ираном

Извор:

Танјуг

20.03.2026

22:27

Коментари:

1
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп одбацио је могућност прекида ватре са Ираном, тврдећи да САД имају предност и да би жељеле одлучан крај рата.

- Па, гледајте, можемо имати дијалог, али знате, не желим прекид ватре. Не прекидате ватру када буквално уништавате другу страну. Они немају морнарицу. Немају ратно ваздухопловство. Немају никакву опрему. Немају осматраче. Немају противваздушна одбрамбена средства. Немају радар. А њихови лидери су сви убијени на свим нивоима. Ми то не желимо да урадимо - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси ЦНН.

Према његовим ријечима, САД и Израел желе "мање-више сличне ствари" у рату са Ираном.

- Односи су, мислим да су веома добри. Желимо мање-више сличне ствари - рекао је амерички лидер.

Он је поновио да вјерује да су САД "побиједиле" у рату са Ираном.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (1)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Апликације за бољи сан имају неочекиван утицај на људе који пате од несанице

22

52

Кесић: САД би могле напустити НАТО савез

22

46

Пролазник у Њемачкој пронашао 35 људских зуба на плочнику, покренута истрага

22

44

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

22

34

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner