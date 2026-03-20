Трамп: Не желим прекид ватре у сукобу са Ираном

Извор:
Танјуг
20.03.2026
22:27
Предсједник САД Доналд Трамп одбацио је могућност прекида ватре са Ираном, тврдећи да САД имају предност и да би жељеле одлучан крај рата.
- Па, гледајте, можемо имати дијалог, али знате, не желим прекид ватре. Не прекидате ватру када буквално уништавате другу страну. Они немају морнарицу. Немају ратно ваздухопловство. Немају никакву опрему. Немају осматраче. Немају противваздушна одбрамбена средства. Немају радар. А њихови лидери су сви убијени на свим нивоима. Ми то не желимо да урадимо - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси ЦНН.
Према његовим ријечима, САД и Израел желе "мање-више сличне ствари" у рату са Ираном.
- Односи су, мислим да су веома добри. Желимо мање-више сличне ствари - рекао је амерички лидер.
Он је поновио да вјерује да су САД "побиједиле" у рату са Ираном.
