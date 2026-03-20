Logo
Large banner

Слагао човјека да није освојио Лото џекпот, па покушао да мазне 1.500.000 евра

Аутор:

АТВ

20.03.2026

18:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Шокантан случај нашао се у жижи њемачке јавности, у којем је продавац на бензинској пумпи искористио повјерење купца и покушао да присвоји 1,5 милиона евра.

Инцидент се догодио средином 2024. године, а „мућка“ је стицајем околности откривена на вријеме.

Непажљиво понашање

Све се одиграло на пумпи у близини Минхена, након што је мушкарац дошао да провјери да ли је нешто освојио. Продавац, Патрик Д. (31), саопштио му је да тикет „није добитан“. Не сумњајући у изговорене ријечи, мушкарац је отишао, остављајући тикет.

бензин гориво бензинска пумпа

Први знаци преваре појавили су се касније, када је Патрик Д. одлучио да покуша преузети новац умјесто правог добитника. Његово непажљиво понашање и недостатак основног знања о процедурама довели су до тога да буде откривен, преноси Билд.

Играч је освојио 1.477.777 евра на свом тикету игре „Шпил 77“ (Spiel 77). Када је Патрик Д. покушао да подигне новац, запослени у лото-централи постали су сумњичави због неслагања у процедурама и обратили се властима.

Полиција покренула истрагу

„Уколико примијетимо било какве нелогичности, одмах ангажујемо надлежне органе и подносимо пријаву за превару“, казала је представница лутрије Верена Обер.

На основу сумњи, полиција је покренула истрагу, а убрзо је утврђено да је Патрик Д. предао тикет који није био његов, чиме је разоткривена превара.

mup rs policija rs

Штавише, радници у централи примијетили су још једну битну ствар – Патрик Д. је био запослен у истој радњи гдје је тикет првобитно купљен. Надлежни су знали да као радник није имао право да учествује у игри, нити да преузима добитак било ког играча.

Признао кривицу пред судом

Патрик Д. је ухапшен, а касније је признао кривицу пред судом и добио казну од 15 мјесеци условно.

Његов адвокат Клаус Витман изјавио је: „Играч је лако могао да избјегне грешку, али се ослонио на усмени одговор продавца, што је било веома наивно“.

Иако је превара откривена, прави добитник још није идентификован. Надлежни покушавају да га пронађу, али чак ни тада не би могао да преузме новац, јер нема добитни тикет.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

lutrija

превара

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner