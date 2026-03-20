Москва: "Нећемо учествовати"

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да Русија неће учествовати у преговорима између Украјине и Сједињених Држава, али да Кремљ очекује повратак трилатералном формату.
"Не, Русија неће учествовати у овим контактима. Ово ће бити билатерални дијалог између Украјинаца и Американаца", рекао је он.
Истовремено, Песков је додао да је пауза у трилатералном преговарачком формату привремена.
"Надамо се да је то привремено. Мислим на наставак трилатералног формата. Надамо се да ћемо у блиској будућности моћи да наставимо ове разговоре", рекао је.
Према његовим ријечима, тренутно нема јасноће о мјесту одржавања трилатералних преговора.
Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је 19. марта да се украјински политички преговарачки тим већ креће ка Сједињеним Државама, гдје је састанак заказан за 21. март.
Песков је такође рекао да су трилатерални преговори између државе агресора, Украјине и Сједињених Држава тренутно на чекању.
Нова рунда разговора у формату Украјина-Русија-САД била је заказана за период од 5. до 9. марта у Абу Дабију, али је 28. фебруара почела заједничка америчко-израелска операција против иранског режима.
Зеленски је 10. марта рекао да ће се сљедећа рунда трилатералних разговора одржати у Турској. Међутим, Сједињене Државе су предложиле одлагање састанка за недјељу дана због рата на Блиском истоку. Зеленски је касније рекао да су САД предложиле одржавање састанка у Америци, али да је Русија то одбила.
Украјинско Министарство спољних послова је 18. марта саопштило да преговарачки тимови остају у свакодневном контакту, али да су састанци потребни за напредак неколико пута одлагани.
