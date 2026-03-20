Издат наранџасти метеоаларм због снијега: Власти припремиле план за ванредне ситуације

Извор:
СРНА
20.03.2026
17:51
Коментари:0
Власти на Тенерифима активирале су план за ванредне ситуације након што је олуја "Тереза" донијела снијег, влагу, вјетар и право зимско вријеме на Канарска острва.
Шпанска метеоролошка служба издала је наранџасти метео-аларм за Тенерифе, која важе данас и сутра.
Отказани су догађаји на отвореном, као и поједини летови, затворено су путеви, а упозорења на временске услове остају на снази током цијелог викенда.
Знатне количине снијега већ су пале на високим предјелима у центру острва око вулкана Теиде.
Јаке кише пријете да ће изазвати поплаве, док вјетар и узбуркано море такође представљају опасност, јавља Би-Би-Си.
У сјеверним дијеловима острва могући су удари вјетра од 90 до 100 километара на час.
Друштво
На јужној половини Тенерифа на снази је упозорење на кишу, са могућношћу да на појединим мјестима падне 100 литара по метру квадратном за 12 часова.
Постављена су привремена склоништа постављена у погођеним подручјима, а приступни путеви до Националног парка Теиде су затворени.
Упозорења на вјетар и кишу издата су и за сусједна острва, укључујући Гран Канарију и Ла Гомеру, док би Ла Палму и Ел Хијеро могли погодити таласи висине до шест метара, што би створило опасне услове дуж обала.
Тенерифе је шпанско острво, највеће од седам Канарских острва у Атлантском океану близу сјеверозападне обале Африке.
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму