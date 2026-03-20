Гислејн Максвел се опет нуди да проговори: Услов и даље исти

20.03.2026
15:21
Максвел се видео-линком раније укључила у рад Надзорног одбора Представничког дома, али је одбила да говори о својим сазнањима тако што се позвала на Пети амандман америчког устава.
Адвокат Дејвид Маркус, који заступа Гилејн Максвел, потврдио је да она наставља да тражи помиловање од предсједника САД Доналда Трампа након што су објављени досијеи о америчком финансијеру и осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, а која је на издржавању казне од 20 година затвора.
Максвел је иначе била Епстинова партнерка.
Маркус је изјавио ово на конференцији Америчке адвокатске коморе.
Он се заложио за помиловање своје клијенткиње, укључујући и онај случај када се она позвала на своја права из Петог амандмана и одбила да одговара на питања пред Надзорним одбором Представничког дома.
Истакао је да је она и сада спремна да говори, уколико је предсједник Трамп помилује.
Врховни суд је одбио да размотри њену жалбу на пресуду, пренио је "Политико".
Епстин је ухапшен 2019. године након што су документи из те тужбе отпечаћени, а недуго потом је пронађен мртав у затвору.
Максвел је 2021. године проглашена кривом због улоге у сексуалном злостављању малољетница које је спроводио Епстин и осуђена је на 20 година затвора.
