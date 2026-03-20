Logo
Large banner

Гислејн Максвел се опет нуди да проговори: Услов и даље исти

20.03.2026

15:21

Коментари:

0
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Максвел се видео-линком раније укључила у рад Надзорног одбора Представничког дома, али је одбила да говори о својим сазнањима тако што се позвала на Пети амандман америчког устава.

Адвокат Дејвид Маркус, који заступа Гилејн Максвел, потврдио је да она наставља да тражи помиловање од предсједника САД Доналда Трампа након што су објављени досијеи о америчком финансијеру и осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, а која је на издржавању казне од 20 година затвора.

Максвел је иначе била Епстинова партнерка.

Маркус је изјавио ово на конференцији Америчке адвокатске коморе.

Он се заложио за помиловање своје клијенткиње, укључујући и онај случај када се она позвала на своја права из Петог амандмана и одбила да одговара на питања пред Надзорним одбором Представничког дома.

Истакао је да је она и сада спремна да говори, уколико је предсједник Трамп помилује.

Врховни суд је одбио да размотри њену жалбу на пресуду, пренио је "Политико".

Епстин је ухапшен 2019. године након што су документи из те тужбе отпечаћени, а недуго потом је пронађен мртав у затвору.

Максвел је 2021. године проглашена кривом због улоге у сексуалном злостављању малољетница које је спроводио Епстин и осуђена је на 20 година затвора.

(рт балкан)

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Гислен Максвел

Гислејн Максвел

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner