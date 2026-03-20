Стиже омега ћелија, на удару популарна туристичка мјеста

Аутор:АТВ
20.03.2026
13:49
Коментари:0
Популарна туристичка острва су угрожена обилним падавинама, високим таласима и јаким ударима вјетра. Временски образац над Европом изазвао је значајне разлике: Док сунце сија у централној Европи, јужни туристички региони доживљавају јаке олује.
Метеоролошки стручњак др Карстен Брант рекао је за БИЛД да је временски образац у облику знака омеге.
"Канарска острва су заробљена у олујном вртлогу. Систем ниског притиска је заглављен. А у Њемачкој систем високог притиска остаје, доносећи лепо вријеме. Канарска острва ће искусити неколико дана обилних киша", рекао је он.
Таласи високи до пет метара, бујице и олујни вјетрови прете острвима у Атлантику. То би могло бити непријатно и за туристе. Власти су спровеле опсежне заштитне мјере због олује Тереза.
Све школе и вртићи на Тенерифима, Ла Палми, Ла Гомери и Ел Хијеру остали су затворени у четвртак. Мера се примјењује на сва Канарска острва од петка. Архипелаг се налази уз западну обалу Африке и припада Шпанији.
Власти су такође позвале људе да раде од куће ако је могуће. Удари олује до 90 километара на сат могући су на вишим надморским висинама. Количина падавина би такође могла достићи нивое еквивалентне цјелогодишњој количини у неким подручјима.
Летови би могли бити отказани, а међуострвски трајекти би могли да остану у луци. Неколико летова је већ преусмјерено, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
56
14
45
14
40
14
36
14
29
Тренутно на програму