Драма на градилишту: Двије жене се забарикадирале на крану

20.03.2026
Због изостанка одговора станодаваца дотираних станова, двије жене су се јутрос у 6.30 часова забарикадирале на грађевинском крану у Ници, јављају француски медији.
Према доступним информацијама, оне траже да им се додјели социјални дотирани стан, пошто, упркос бројним дописима упућеним надлежним службама, нису добиле одговор, због чега су се одлучиле на овај потез, преноси телевизија БФМ Ница.
Њихови чланови породице, који су били упознати са планом, налазе се на лицу мјеста да би им пружили подршку.
На лицу мјеста се налазе и градоначелник Нице Кристијан Естроси, као и његов први замјеник и предсједник организације Стамбена агенција Азурне обале Антони Боре.
Ангажовани су полиција и ватрогасци, а на лицу мјеста је и специјална јединица за кризне ситуације РАИД.
A Nice-Ouest, deux femmes retranchées dans une grue réclament un logement social pic.twitter.com/9KqAij76w3— BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur) March 20, 2026
