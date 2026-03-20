Драма на градилишту: Двије жене се забарикадирале на крану

АТВ

20.03.2026

12:17

Жене у крану
Фото: X/Screenshot

Због изостанка одговора станодаваца дотираних станова, двије жене су се јутрос у 6.30 часова забарикадирале на грађевинском крану у Ници, јављају француски медији.

Према доступним информацијама, оне траже да им се додјели социјални дотирани стан, пошто, упркос бројним дописима упућеним надлежним службама, нису добиле одговор, због чега су се одлучиле на овај потез, преноси телевизија БФМ Ница.

Њихови чланови породице, који су били упознати са планом, налазе се на лицу мјеста да би им пружили подршку.

Новак Ђоковић

Тенис

Познати тенисер открио: "Имам једну тајну, Новак ми је послао поруку"

На лицу мјеста се налазе и градоначелник Нице Кристијан Естроси, као и његов први замјеник и предсједник организације Стамбена агенција Азурне обале Антони Боре.

Ангажовани су полиција и ватрогасци, а на лицу мјеста је и специјална јединица за кризне ситуације РАИД.

Прочитајте више

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

За најљепше обојена васкршња јаја потребан вам је само купус

3 ч

0
Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Хроника

Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

3 ч

0
Жена рачуна на дигитрону док се у позадини виде паре.

Економија

Рате кредита вртоглаво расту: Ево за колико ће вам бити празнији џепови

3 ч

0
Сјеверна Кореја добро зарадила захваљујући војној операцији у Украјини

Свијет

Сјеверна Кореја добро зарадила захваљујући војној операцији у Украјини

3 ч

0

Више из рубрике

Сјеверна Кореја добро зарадила захваљујући војној операцији у Украјини

Свијет

Сјеверна Кореја добро зарадила захваљујући војној операцији у Украјини

3 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Битка свих битака у Ирану је почела

3 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Свијет

У Њемачкој се све чешће краде гориво због раста цијена

3 ч

0
Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола

Свијет

Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола

4 ч

0
14

56

Додик са Мандићем: Сложно радити у корист српског народа

14

45

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

14

40

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

14

36

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

14

29

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

