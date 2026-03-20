Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола

Аутор:

АТВ

20.03.2026

10:47

Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола
Фото: Unsplash

Готово 200.000 возача камиона који раде у Сједињеним Државама суочава се с поступним губитком комерцијалних возачких дозвола (ЦДЛ) будући да је ступила на снагу нова уредба Савезне управе за безбједност моторних возила која значајно сужава право странаца на такве дозволе.

Нови прописи ограничавају право на добијање или обнављање комерцијалне дозволе имигрантима с визама Х-2А, Х-2Б или Е-2. Тиме се из система избацује процијењених 194.000 законито запослених возача, укључујући тражиоце азила, избјеглице, примаоце програма Дака (имигранти који су у Америку дошли као дјеца) и носиоце радних дозвола, који више неће моћи да обнове дозволе по истеку важења.

Остају без дозвола

Возачи захваћени мјером не губе дозволе одмах, већ поступно, они с тренутно важећом дозволом и радним овлашћењем могу наставити да управљају теретним возилима све до истека, но углавном се ради о периоду од годину до двије дана.

„Предуго је Америка допуштала опасним страним возачима да злоупотребљавају наш систем лиценцирања, сијући хаос по нашим саобраћајницама. Та безбједносна рупа сада се затвара", рекао је министар саобраћаја Шон П. Дафи у објашњењу одлуке.

Од новитета уредбом се наводи да свакоме прије добијања дозволе мора бити провјерен имиграциони статус. Нове дозволе ће врједити највише годину дана и морају се обнављати искључиво лично, без могућности онлајн продужења. Сви тестови морају бити на енглеском, што посебно погађа Калифорнију и још неке јужне државе.

Као кључни аргумент за уредбу влада наводи 17 смртоносних саобраћајних несрећа у 2025. години с укупно 30 погинулих, у којима су учествовали возачи који би према новим правилима били неприхватљиви.

Одлучно противљење

Противници уредбе реаговали су одлучно. Савез америчких радничких синдиката (АФЛ-ЦИО), највећа синдикална организација у земљи, покренула је судски поступак како би спријечила ступање уредбе на снагу.

Критичари такође оспоравају статистичку основу уредбе. Федерална управа за безбједност транспорта признала је да несреће које наводи чине тек незнатан удио у укупном броју саобраћајних несрећа у САД. У јавној расправи која је претходила доношењу уредбе чак је 86,7 одсто коментара било против приједлога, док га је подржало само 12,2 одсто.

Раман Дилон, предсједник Сјеверноамеричког удружења возача камиона, упозорио је да повлачење дозвола „повећава трошкове превоза терета и погађа предузетнике широм државе". Аналитичари упозоравају на далекосежне посљедице за ланац снабдијевања. Према анализи логистичке фирме Џеј-Би Хант, комбиновани учинак имиграционог закона и строже примјене прописа о познавању енглеског језика могао би из система уклонити између 214.000 и 437.000 возача у сљедеће двије до три године, што чини пет до дванаест одсто свих активних носилаца комерцијалних дозвола за вожњу камиона у САД.

Мањак возача

Тренутно је око три и по милиона професионалних возача камиона у Америци, а у цијелој пратећој индустрији и логистици ради још толико људи. САД већ биљежи мањак од око 80.000 возача камиона, а тај се број према прогнозама, и без ове уредбе, наставља повећавати.

Камиони превозе више од 70 одсто укупног националног терета, а многи пословни субјекти ослањају се на модел испоруке „тачно на вријеме" (just-in-time), што сваки проблем у доступности возача може тренутачно претворити у несташицу робе на полицама. Мањак возача може имати снажан инфлаторни учинак јер се већи трошкови превоза неизбјежно преносе на крајње потрошаче, посебно на прехрамбене производе, лијекове и сировине за прерађивачку индустрију.

Џеф Буркхарт, виши директор операција у фирми „Анкора трејнинг”, упозорио је да ће промјене „довести до огромне кризе капацитета у транспортном сектору на почетку љета”, док је Мартин Гарси, програмски директор за обуку возача на Хјустон сити колеџу, извијестио да је морао исписати студенте који више не испуњавају услове.

„Све до доношења уредбе били су прихватљиви. Сада смо присиљени да им откажемо." Савезни апелациони суд најавио је да ће у кратком року одлучити хоће ли привремено зауставити примјену уредбе или ће се она наставити несметано спроводити, преноси Индекс.хр.

