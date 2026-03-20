На лутрији освојила 29.000 евра: Тврди да јој је ловор донио срећу

Танјуг

20.03.2026

09:36

Московљанка Нели освојила је више од 29.000 евра на државној лутрији у Русији, а вјерује да јој је срећу донио ловоров лист.

Прес-служба Националне лутрије, оператера државних лутрија које организује руско Министарство финансија, саопштила је да добитница вјерује да јој је срећу донио ловоров лист који носи у новчанику, пренијела је РИА Новости.

Добитница је освојила више од 29.000 евра у лутрији "Величанствених осам", након што је купила три тикета вриједна по око шест центи.

"Нисам се чак ни замарала правилима, искрено. Само сам купила три тикета - и један од њих је био побједнички", рекла је Нели.

Како је навела, планира да добијени новац искористи за отплату кредита.

