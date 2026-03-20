На лутрији освојила 29.000 евра: Тврди да јој је ловор донио срећу

Извор:
Танјуг
20.03.2026
09:36
Московљанка Нели освојила је више од 29.000 евра на државној лутрији у Русији, а вјерује да јој је срећу донио ловоров лист.
Прес-служба Националне лутрије, оператера државних лутрија које организује руско Министарство финансија, саопштила је да добитница вјерује да јој је срећу донио ловоров лист који носи у новчанику, пренијела је РИА Новости.
Занимљивости
Милионер постао бескућник: Желио показати како зарадити милион за само годину дана
Добитница је освојила више од 29.000 евра у лутрији "Величанствених осам", након што је купила три тикета вриједна по око шест центи.
"Нисам се чак ни замарала правилима, искрено. Само сам купила три тикета - и један од њих је био побједнички", рекла је Нели.
Здравље
Заборављене мекиње помажу да се снизи холестерол и шећер
Како је навела, планира да добијени новац искористи за отплату кредита.
