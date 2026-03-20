Заборављене мекиње помажу да се снизи холестерол и шећер

20.03.2026

09:20

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Фото: Pexels

Мекиње су спољни тврди слој цијелих зрна житарица као што су пшеница, рижа, овас и раж. Цијела зрна житарица се састоје од три јестива слоја: мекиња, ендосперма и клица.

Слој мекиња се уклања током рафинисања како би зрна добила глаткију текстуру и како би се продужио њихов вијек трајања, каже нутрициониста дијететичар Дијана Радетић.

"Богат су извор есенцијалних храњивих материја, посебно влакана, али и антиоксиданата, витамина и минерала који су корисни за здравље и учествују у спрјечавању настанка хроничних болести", објашњава Радетићева за Курир.

Пшеничне мекиње

Пшеничне мекиње су богате нерастворљивим влакнима, која увећавају столицу и помажу да храна брзо прође кроз желудац и цријева. Ове мекиње садрже и пребиотичка влакна која могу да подстакну раст бифидобактерије, здраве бактерије која се налази у вашим цријевима.

Овсене и јечмене мекиње

Овсене и јечмене мекиње, поред нерастворљивих влакана, представљају одличан извор и растворљивих влакана.

"Ова влакна уз помоћ воде бубре и спајају се у желатинозну масу која за себе веже штетне материје, као што су рецимо холестерол и глукоза, те тако помажу код снижења високог нивоа холестерола и шећера у крви и спрјечавају настанак срчаних болести и дијабетеса типа 2", рекла је Дијана Радетић.

Унос адекватне количине мекиња може да помогне и у смањењу ризика од одређених врста карцинома, као и код мршављења.

Како их уврстити у исхрану

Савјетује се да их додате у:

  • Јогурт или смути;
  • Припрему тијеста за пецива или хљеб;
  • Згушњавање јела;
  • Припрему колача (гдје мањи дио брашна можете замијенити мекињама).

Да ли могу некоме да сметају?

Фитинска киселина из мекиња, коју неки називају "антинутријентом", може да омета апсорпцију одређених храњивих материја.

"Мекиње такође имају фруктане, који могу да изазову симптоме код људи са синдромом иритабилног цријева. Иако пшеничне мекиње имају многе потенцијалне здравствене предности, због присуства глутена такође могу да сметају особама које су осјетљиве на њега", каже Дијана и открива да је главно правило пити доста течности док се постепено увећава унос влакана, јер недостатак течности може довести до затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

