Заборављене мекиње помажу да се снизи холестерол и шећер

Аутор:АТВ
20.03.2026
Мекиње су спољни тврди слој цијелих зрна житарица као што су пшеница, рижа, овас и раж. Цијела зрна житарица се састоје од три јестива слоја: мекиња, ендосперма и клица.
Слој мекиња се уклања током рафинисања како би зрна добила глаткију текстуру и како би се продужио њихов вијек трајања, каже нутрициониста дијететичар Дијана Радетић.
"Богат су извор есенцијалних храњивих материја, посебно влакана, али и антиоксиданата, витамина и минерала који су корисни за здравље и учествују у спрјечавању настанка хроничних болести", објашњава Радетићева за Курир.
Пшеничне мекиње су богате нерастворљивим влакнима, која увећавају столицу и помажу да храна брзо прође кроз желудац и цријева. Ове мекиње садрже и пребиотичка влакна која могу да подстакну раст бифидобактерије, здраве бактерије која се налази у вашим цријевима.
Овсене и јечмене мекиње, поред нерастворљивих влакана, представљају одличан извор и растворљивих влакана.
"Ова влакна уз помоћ воде бубре и спајају се у желатинозну масу која за себе веже штетне материје, као што су рецимо холестерол и глукоза, те тако помажу код снижења високог нивоа холестерола и шећера у крви и спрјечавају настанак срчаних болести и дијабетеса типа 2", рекла је Дијана Радетић.
Љубав и секс
Физички изглед или карактер? Жене откриле појам правог мушкарчине
Унос адекватне количине мекиња може да помогне и у смањењу ризика од одређених врста карцинома, као и код мршављења.
Савјетује се да их додате у:
Фитинска киселина из мекиња, коју неки називају "антинутријентом", може да омета апсорпцију одређених храњивих материја.
"Мекиње такође имају фруктане, који могу да изазову симптоме код људи са синдромом иритабилног цријева. Иако пшеничне мекиње имају многе потенцијалне здравствене предности, због присуства глутена такође могу да сметају особама које су осјетљиве на њега", каже Дијана и открива да је главно правило пити доста течности док се постепено увећава унос влакана, јер недостатак течности може довести до затвора.
