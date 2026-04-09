Амерички суд пресудио Нади Томанић

Нада Радован Томанић, оптужена за језиво психичко и физичко злостављање српских цивила током рата у БиХ, осуђена је на 30 мјесеци затвора због свјесне преваре имиграционих власти када је слагала о својој ратној прошлости како би добила држављанство САД.
Нада Томанић, која је готово деценију радила у складишту прехрамбене робе док је живјела у Хартфорду гдје је и стекла држављанство, била је дио озлоглашене специјалне јединице "Зулфикар" Армије Босне и Херцеговине, која је чувала заробљенике на планини Игман у централној Босни и Херцеговини током бруталних борби које су услиједиле након распада Југославије.
Бивши затвореници, који би свједочили против Томанићеве да није признала кривицу за имиграциону превару, рекли су истражитељима да је, између осталог, била дио групе чувара који су до смрти тукли затвореника по имену Јадранко Главаш.
„Лично сам видио, сопственим очима, како га Нада Томанић шамара по лицу, шутира ногама у главу, препоне и груди, и псује му четничку мајку док је он, Јадранко Главаш, лежао на поду јер због задобијених повреда није могао да устане“, навео је један од затвореника, према тужилачким документима.
Иначе, прије рочишта у Бриџпорту није било јасно каква ће казна бити изречена Томанићевој.
Наиме, федералне смјерница за изрицање казни које су важиле 2012. године, када је Томанић признала да је лагала да би добила држављанство, нису садржале појачање казне за кршења људских права. Те смјернице су тада предлагале казну до највише шест мјесеци.
Канцеларија америчког тужиоца је аргументовала да судија Dooley треба ретроактивно примијенити новије смјернице за изрицање казни које предвиђају дуже казне у случајевима гдје имигранти свјесно варају имиграционе власти како би прикрили ратне злочине или слична дјела. Влада је тражила казну од 108 мјесеци.
Тужилаштво је навело да су федерални судови на другим мјестима ретроактивно примијенили нове смјернице те изрекли казне од 36 мјесеци за мучење у Етиопији, 10 година за злостављања током грађанског рата у Либерији, и 57 односно 63 мјесеца у још два случаја везана за Босну и Херцеговину.
Адвокат одбране Томанићеве, Ј. Patten Brown III, затражио је условну казну из више разлога, тврдећи да је у вријеме рата била млада жена коју су против њене воље увукли у изузетно бруталан сукоб. Придружила се Армији Босне и Херцеговине са 21 годину.
Иначе, њој је држављанство већ одузето и без обзира на изречену казну, суочавала се са депортацијом у своју матичну земљу. У Сједињене Америчке Државе је примљена 1997. године, преносе Независне новине.
Процес против ње трајао је више од три године. На самом крају, у новембру, она је признала кривицу након што је влада почела да доводи бивше затворенике са Балкана као свједоке против ње. Она је током признања кривице рекла да је "постиђена и посрамљена" те да се каје због свог учешћа у рату који је био наметнут њој и остатку земље.“
