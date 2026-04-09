Орбан: Огромни улози на изборима

Аутор:АТВ
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је од Брисела било очекивано да проба да се мијеша у мађарске изборе јер су улози огромни, али да су активности обавјештајних служби прешле све границе.
"Оперативци страних обавјештајних служби интензивно раде у Мађарској и то чак и не скривају. Очекивао сам тако нешто, али све има своје границе. А ово што се дешава је прешло све границе",навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је нагласио да би се том проблематиком морао позабавити наредни министар унутрашњих послова и шеф Контраобавјештајне службе.
"Улози су високи. На предстојећим изборима улог је будућност Мађарске. За стране елементе будућност државе је небитна, њима је једини улог улазак Украјине у ЕУ", навео је Орбан.
Он је напоменуо да је и Брисел свјестан да, уколико не успије да сруши патриотску мађарску Владу, Украјина се неће прикључити Унији у наредне четири године и "ниједан новчић из Мађарске неће отићи тамо".
"И нећу дозволити да мађарски новац оде у Украјину. Из перспективе Запада, улог мађарских избора је огроман, али не због Мађарске, него због Украјине", додао је мађарски премијер.
