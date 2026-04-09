Нетанјаху дао инструкције: Започните што прије

09.04.2026 21:26

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је дао инструкције својој Влади да што прије започне мировне преговоре са Либаном који би укључивали разоружавање Хезболаха.

"У свјетлу поновљених захтјева Либана за отварање директних преговора са Израелом, јуче сам наложио Влади да што прије започне директне преговоре са Либаном", рекао је Нетанјаху.

Он је нагласио да ће фокус предстојећих преговора бити разоружавање Хезболаха и успостављање мирних односа између Израела и Либана.

Либански предсједник Џозеф Аун рекао је раније да је "једино рјешење за ситуацију постизање прекида ватре између Израела и Либана, након чега слиједе директни преговори између те двије државе".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

