Нетанјаху дао инструкције: Започните што прије

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је дао инструкције својој Влади да што прије започне мировне преговоре са Либаном који би укључивали разоружавање Хезболаха.
"У свјетлу поновљених захтјева Либана за отварање директних преговора са Израелом, јуче сам наложио Влади да што прије започне директне преговоре са Либаном", рекао је Нетанјаху.
Он је нагласио да ће фокус предстојећих преговора бити разоружавање Хезболаха и успостављање мирних односа између Израела и Либана.
Либански предсједник Џозеф Аун рекао је раније да је "једино рјешење за ситуацију постизање прекида ватре између Израела и Либана, након чега слиједе директни преговори између те двије државе".
