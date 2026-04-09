Украо торбицу испред паба, није знао шта се у њој налази

Лопов који је искористио прилику и украо женску торбицу испред једног лондонског паба, осуђен је на двије године и три мјесеца затвора.
Тек након хапшења доживио је шок живота. Сазнао је да је у торбици било драгуљима опточено Фабержеово јаје и комплет сатова вриједан невјероватних 2,2 милиона фунти (око 2,6 милиона евра).
Иако је вриједност јајета процијењена на милионе, лопов очигледно није имао појма шта држи у рукама. Његова адвокатица изјавила је на суду да је Енцо Контичело, иначе бивши кувар који је постао зависник о кокаину, торбу с лаптопом и невјероватним драгоцјеностима предао трећим особама у замјену за – дрогу.
Полиција је 29-годишњака ухватила јер је био довољно неопрезан да покуша искористити картице жртве у оближњој продавници свега пар минута након крађе. Тада није ни слутио да је у рукама имао богатство које му је могло промијенити живот.
Тужилаштво је истакло како на свијету постоји само седам таквих Фабержеових сетова, што овај губитак чини ненадокнадивим за компанију "Craft Irish Whiskey Company", у чијем су власништву били, преноси Дневник.хр.
