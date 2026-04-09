Да ли је ово највећи хакерски напад у историји Кине?

Хакерска група која се представља под именом "FlamingChina" наводно је извршила један од највећих сајбер напада на кинеску научну и војну инфраструктуру.
Како преноси Си-не-ен, компромитовани су системи Националног центра за суперрачунарство (NSCC) у Тјанџину.
Хакери су још 6. фебруара на Телеграму објавили узорак украдених података, а стручњаци који су имали увид у материјал тврде да документи, међу којима су шеме пројектила и списи означени као државна тајна, дјелују аутентично.
Тврди се да украдена база садржи више од 10 петабајта података који обухватају истраживања из области ваздухопловства, војне технологије, биоинформатике и нуклеарне фузије.
На удару су се нашле кључне организације попут Кинеске авио-индустријске корпорације (АВИЦ) и Националног универзитета за одбрамбену технологију.
Нападачи сада покушавају да уновче ове информације, нудећи парцијалан приступ за неколико хиљада долара, док се за комплетну базу траже износи од више стотина хиљада долара, искључиво у криптовалутама.
Иако кинеске власти још увијек нису потврдиле овај инцидент, стручњаци указују на то да би овакав плен био од огромног значаја за стране обавјештајне службе.
Марк Хофер, стручњак за сајбер безбједност, напомиње да су управо државне агенције једине које имају ресурсе да обраде толику количину сирових података како би пронашле корисне информације.
Са друге стране, поједини аналитичари попут Дакоте Керија сумњају у стварну вредност ових докумената, наводећи могућност да су западне обавјештајне службе већ раније дошле до истих сазнања другим каналима.
За сада, овај упад остаје на нивоу озбиљне индиције која би могла да уздрма безбједносни систем кинеске високе технологије.
