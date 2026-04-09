Ученици деветих разреда на радионици "Пробој логораша"

За ученике деветих разреда Основне школе "Вук Стефановић Караџић" из Козарске Дубице у Спомен-подручју Доња Градина данас је одржана едукативна радионица под називом "Пробој логораша".
Директор Спомен-подручја Доња Градина Тања Тулековић истакла је велики значај посјета ученика основних и средњих школа Доњој Градини.
Према њеним ријечима, долазак на само мјесто страдања омогућава ученицима да кроз непосредан контакт са изворима и стручним вођењем кустоса, стекну дубље разумијевање историјских догађаја.
Она је изразила задовољство што је овај начин презентације историјских чињеница заинтересовао професоре и наставнике.
"Ми већ дуги низ година држимо радионице за средњошколце, а ове године први пут радимо за ученике деветих разреда основне школе из Козарске Дубице. Надам се да ћемо наредних година све више да проширимо овај вид едукације", рекла је Тулековићева новинарима.
Наставник историје Саван Јанковић рекао је да ученици данас бораве у Доњој Градини, гдје ће присуствовати историјском часу, а затим обићи меморијални комплекс.
Он је додао да ученици овим доласком у Доњу Градину проширују своје знање о Другом свјетском рату и о страдању становништва.
Предавање о страдања током Другог свјетског рата у логору Јасеновац и његовом највећем стратишту у Доњој Градини ученицима је одржао виши кустос Дејан Мотл, преноси Срна.
