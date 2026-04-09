Випотник: Трговска гора ће аргументовано бити оспорена

СРНА
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник поручио је данас да ће аргументовано бити оспорена локација Трговска гора коју је Хрватска одабрала за изградњу складишта радиоактивног отпада.
Випотник је данас, на тематској сједници Скупштине општине Нови Град, рекао да ће у мају бити одржан састанак у Секретаријату Еспо конвенције на основу представке Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у сарадњи са Министарством спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
"БиХ и Хрватска добиле су 180 питања на која треба да одговоре аргументовано. Осим тога, аргументоване представке смо прослиједили и Архуској конвенцији. Желимо да заштитимо своја права", нагласио је Випотник.
Он каже да су завршена теренска истраживања, те да су при крају лабораторијске анализе које већ сада иду у прилог тврдњи да локација Черкезовац не испуњава услове за објекат нуклеарног типа.
"Резултате нећемо јавно представљати, желимо да то остане дио наше аргументације. Не желимо да хрватска страна то искористи", рекао је Випотник.
Он је навео да је укључена академска заједница, универзитети у Бањалуци и Источном Сарајеву, те да су радови академика завршени, обједињени и служиће као аргументација кад Хрватска објави студију утицаја на животну средину.
"Влада Републике Српске дала је задатак свим министарствима да из своје надлежности припреме стручне анализе зашто локација Черкезовац не испуњава услове. Та студија је завршена и биће нам од велике користи", нагласио је Випотник.
Он је истакао да значајну улогу имају и невладине организације, посебно Удружење "Грин тим" из Новог Града.
"Фонд за финансирање разградње Нуклеарне електране `Кршко` упутио је студију утицаја ресорном министарству. Ми смо одмах, у сарадњи са Министарством спољне трговине и економских односа у Савјету министара, упутили званични захтјев да нам прослиједе студију. Кад добијемо студију наш задатак је да је аргументовано побијемо", рекао је Випотник.
Он сматра да студија утицаја неће бити добра, подсјећајући да Хрватска није добро урадила претходни корак, садржај студије утицаја, на шта је БиХ имала бројне аргументоване примједбе.
Випотник је истакао да ће сучељавање делегација БиХ и Хрватске у Женеви у мају бити веома значајан корак прије објављивања студије утицаја.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад складиштити на локацији Трвовска гора у општини Двор, на самој граници са БиХ.
