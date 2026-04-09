Од сутра престаје печатирање пасоша при уласку у ЕУ, прелазак границе евидентира се дигитално

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од сутра, 10. априла 2026. године, државе чланице Европске уније започињу с потпуном примјеном система уласка/изласка - ЕЕС (Entry/Exit System), чиме завршава његово поступно увођење и прелази се на искључиво дигитално евидентирање прелазака вањских граница шенгенског простора.
Од наведеног датума престаје печатирање путних исправа држављана трећих земаља, а сви подаци о уласцима и изласцима биљежит ће се електронски у ЕЕС систему.
Путницима ће се фотографисати лице те узимати отисци прстију и лични подаци из путне исправе.
Систем аутоматски евидентира датум и мјесто уласка и изласка, трајање допуштеног боравка те евентуална одбијања уласка. Трајање допуштеног боравка прецизно се рачуна путем интегрираног аутоматизираног калкулатора.
На тај начин омогућује се прецизније праћење боравка те се додатно повећава сигурност вањских граница Европске уније.
Најдужу границу БиХ дијели са Хрватском, која је саопћила да потпуно спремна дочекује почетак пуне примјене ЕЕС-а.
"Република Хрватска активно је судјеловала у процесу увођења система те је препозната и похваљена као једна од држава чланица која ЕЕС систем проводи праводобно, учинковито и у складу с правном стечевином Европске уније", навели су из МУП-а РХ.
Од почетка примјене ЕЕС-а, 12. октобра 2025. године до 1. априла 2026. године у ЕЕС систему је креирано и верифицирано више од 3.750.000 досјеа држављана трећих земаља, што потврђује високу разину оперативне спремности хрватске граничне полиције.
Систем Уласка/изласка (ЕЕС) један је од кључних информацијских система Европске уније у подручју управљања границама, којим се модернизира и унапређује гранична контрола за држављане трећих земаља који улазе у шенгенски простор на краткотрајни боравак, пише Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму