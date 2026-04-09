Рат промијенио планове за љетовање: Црна Гора међу свјетским хит дестинацијама

Због тензија и рата на Блиском истоку све више туриста мијења планове за љетовање и окреће се сигурнијим дестинацијама, међу којима је и Црна Гора.
Према подацима које доноси британски таблоид The Сун, позивајући се на анализу странице за поређење цијена ТравелСупермаркет, у првим данима марта забиљежен је снажан раст претрага за низ дестинација.
Подаци за првих 25 дана марта показују посебно велик скок интереса за талијанско острво Сардинију, гдје су претраге порасле за чак 236 посто.
Сардинија – пораст претрага од 236%
Ово италијанско острво идеално је одредиште за љубитеље плажа, с бијелим пијеском и тиркизним морем. Избор је разнолик, од скривених увала међу гранитним стијенама до луксузних љетовалишта на Коста Смералди и импресивних литица залива Оросеи.
Мајорка – пораст претрага од 168%
Омиљена британска дестинација још од почетака пакет-аранжмана и даље не губи на популарности. Од породичних љетовалишта попут Алкудије, Пуерто Поленсе и Кала Боне до мирнијих мјеста за парове попут Са Коме, острво нуди понешто за свакога, преноси Index.hr.
Бодрум – пораст претрага од 138%
Овај турски драгуљ нуди спој приступачног луксуза, прелијепу егејску обалу и богату историју. Обала је пуна уређених плажа и живописних приморских мјеста.
Црна Гора – пораст претрага од 122%
Ова мала балканска држава на обали Јадрана нуди много, од лијепих плажа до средњовјековних градова и планинских пејзажа.
Тоскана – пораст претрага од 122%
Једно од најбољих мјеста за упознавање тосканског начина живота је посјета главном граду Фиренци. Ренесансна умјетност, архитектура и богата гастрономска понуда чине овај град посебном дестинацијом.
Сус – пораст претрага од 102%
Одмор у Тунису, на обали Средоземног мора, гарантује сунце и јединствено искуство. Историјски град са више од 3.000 година традиције смјештен је уз десет километара дугу пјешчану плажу Бу Џафар.
Доминиканска Република – пораст претрага од 95%
Све више путника који траже сунце на далеким дестинацијама бира Карибе, па не чуди раст популарности ове земље познате по бијелим пјешчаним плажама и бујним националним парковима.
Хрватска – пораст претрага од 91%
Позната као земља хиљаду острва, Хрватска привлачи кристално чистим Јадранским морем. Томе доприноси и око 2.700 сунчаних сати годишње, као и богата историја Дубровника.
Калифорнија – пораст претрага од 90%
Пошто се овог љета одржава Свјетско првенство, западна обала САД биљежи додатни интерес, јер се дио утакмица игра у Лос Анђелесу и Сан Франциску. Додатни разлог за посјету је и поновно отварање аутопута 1 кроз Биг Сур након вишегодишње обнове.
