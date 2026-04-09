Logo
Large banner

Прије подне сунчано, касније облачно

Аутор:

АТВ
09.04.2026 08:32

Коментари:

0
Прије подне сунчано, касније облачно

У Републици Српској и ФБиХ данас ће прије подне бити претежно сунчано вријеме, након чега ће доћи до наоблачења према свим крајевима, углавном без падавина.

У току ноћи доћи ће до постепеног разведравања, док ће на западу бити облачније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан сјеверних смјерова, а на југу умјерена, током јутра на ударе и јака бура.

Дневна температура ваздуха од 12 до 20, у вишим пред‌јелима од осам степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минус осам, Хан Пијесак минус три, Соколац, Шипово минус два, Фоча, Рудо, Чемерно нула, Дринић, Рибник минус један, Мраковица, Сребреница, Дрвар и Сански Мост један, Бањалука, Вишеград, Зворник, Калиновик, Нови Град, Сарајево и Бихаћ два, Гацко три, Добој, Приједор, Зеница и Ливно четири, Бијељина, Србац пет, Билећа шест, Требиње девет, те Мостар 13 степени Целзијусових, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Несметано одвијање саобраћаја

Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

Данас је Велики четвртак: Ово су обичаји и правила која треба испоштовати

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

18

36

18

26

18

20

18

12

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner