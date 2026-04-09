Прије подне сунчано, касније облачно

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће прије подне бити претежно сунчано вријеме, након чега ће доћи до наоблачења према свим крајевима, углавном без падавина.
У току ноћи доћи ће до постепеног разведравања, док ће на западу бити облачније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан сјеверних смјерова, а на југу умјерена, током јутра на ударе и јака бура.
Дневна температура ваздуха од 12 до 20, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно сунчано вријеме.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минус осам, Хан Пијесак минус три, Соколац, Шипово минус два, Фоча, Рудо, Чемерно нула, Дринић, Рибник минус један, Мраковица, Сребреница, Дрвар и Сански Мост један, Бањалука, Вишеград, Зворник, Калиновик, Нови Град, Сарајево и Бихаћ два, Гацко три, Добој, Приједор, Зеница и Ливно четири, Бијељина, Србац пет, Билећа шест, Требиње девет, те Мостар 13 степени Целзијусових, пише Срна.
