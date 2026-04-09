Хапшење у НИС-у!

АТВ
09.04.2026 09:41

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

У наставку акције борбе против корупције ухапшени су запослени у НИС-у због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело проневјера у обављању привредне дјелатности.

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одјељења за борбу против корупције, у сарадњи са Сектором корпоративне заштите НИС-а, поступајући по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, Посебног одјељења за сузбијање корупције, ухапсили су запослене у НИС-у, Ј. И. (1991), В. М. (1986), К. Л. (1994), П. М. (1990), С. Д. (2001), Р. С. (1979) и И.Ђ. (1988), због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело проневјера у обављању привредне дјелатности.

Они се сумњиче да су на паркинг простору који се налази у непосредној близини Аеродрома "Никола Тесла", из камиона цистерне НИС-а, који је био намењен за редовно снабдијевање авиона на аеродрому, присвојили нафтне деривате који су им били повјерени у раду претакањем у приватно комби возило.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

(б92)

