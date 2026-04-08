Колико гласача из Србије има право гласа на изборима у Мађарској?

08.04.2026 17:55

Заставе Мађарске на згради.
Фото: Oscar M/Pexels

У Мађарској ће у недјељу бити одржани парламентарни избори, на којима право гласа има нешто више од 8,1 милион грађана, од тога путем поште може да гласа скоро пола милиона бирача уписаних у бирачки списак, а који имају адресу ван Мађарске.

Право да гласа поштом имаће 497.449 држављана Мађарске, наводи се на сату Националне изборне канцеларије, од тога највише из Румуније и Србије.

У бирачом списку постоји 66.575 грађана са адресом у Србији који имају право гласа поштом на изборима који ће бити одржани у недјељу, преноси Савремена политика.

Како наводе, у односу на претходно одржане изборе у Мађарској 2022. године број од 497.448 гласача поштом је увећан за око 40.000 бирача.

Тада је право гласа поштом имало 456.129. грађана.

Важећих гласова поштом је 2022. године било 268.416, од чега је владајућој партији Фидес Виктора Орбана припало 251.468 или чак 93,6 одсто.

Право гласа на изборима 12. маја има 8.115.983 грађана.

(Танјуг)

