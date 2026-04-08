Ужасни детаљи трагедије у Сурчину: Убио човјека, украо му ауто, па се забио у крст!

08.04.2026 12:24

Мушкарац Н.Р. (30) који је ноћас око 2 сата погинуо у Сурчину у саобраћајној несрећи, осумњичен је да је непосредно прије удеса извршио стравичан злочин.

Наиме, сумња се да је убио човјека (68) у његовој породичној кући, а потом украо његов ауто "опел вектру" и њоме се закуцао у крст!

Злочин се догодио у Сурчину, а осумњичени мушкарац је дошао код жртве кући, убио је, а потом украо њено возило и њоме извршио самоубиство.

Саобраћајна несрећа се догодила у насељу Петровчић, у општини Сурчин, у 2 сата ујутру.

Том приликом, возило је слетјело са коловоза и силовито ударило у бетонски крст који се налазио поред пута. Од задобијених повреда, мушкарац је преминуо на лицу мјеста.

- Љекарска екипа Хитне помоћи је врло брзо изашла на лице мјеста, међутим могла је само да констатује смрт. Нажалост, страдао је један млад мушкарац, око 30 година, тако да, нажалост, овог пута нисмо могли ништа да учинимо за њега - рекла је за РТС докторка Гордана Павловић.

