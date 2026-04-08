Тешка трагедија у Сурчину: Младић страдао у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ
08.04.2026 08:22

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Мушкарац стар 30 година погинуо је протекле ноћи у саобраћајној несрећи у Сурчину, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

Несрећа се догодила у 2.06 часова у Улици Браће Љубинковић у Петровчићу.

- Љекарска екипа Хитне помоћи брзо је изашла на лице мјеста, али је могла само да констатује смрт једног младог мушкарца, старог око 30 година, изјавила је докторка Гордана Павловић.

(РТС)

