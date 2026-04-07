Тзв. косовска полиција ухапсила два поштара јер су разносили српску пошту?

07.04.2026 19:03

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Такозвана косовска полиција привела је данас у Сјеверној Митровици двојицу мушкараца за које се сумња да су службеници Поште Србије.

- Разносили су српску пошту на Косову, што је нелегално, то су били судски позиви, судска рјешења, писма пореске управе и друго. Отворен је случај за привредни криминал - рекао је за Косово онлајн замјеник директора Косовске полиције за регион Сјевер Ветон Ељшани и додао да се истрагом бави Одјељење за економски криминал у Митровици.

Иначе, у августу 2024. године Косовска полиција упала је и затворила девет експозитура Поште Србије у четири општине на сјеверу Косова – у Сјеверној Митровици, Лепосавићу, Зубином Потоку и Звечану, јер како је тада наведено, „нису регистроване у надлежним институцијама Косова“.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

